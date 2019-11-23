Самыми безопасными мессенджерами в РФ названы ICQ и Signal





Владимир Зыков, являющийся директором Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров, заявил, что в этом вопросе глобальный слом произошел в 2010 году. До этого времени на данном рынке доминировала программа ICQ, однако потом в мире произошла «мобильная революция», в ходе которой появились приложения, использующие номера телефонов в качестве основы. Пользователи быстро поняли удобство такого метода и начали массово на них переходить. Именно так зародилась популярность WhatsApp и Viber.Эти мессенджеры до сих пор занимают лидирующие позиции на рынке РФ, однако уровень их безопасности, по мнению эксперта, вызывает серьезные сомнения. Именно поэтому наиболее безопасными программами в этой сфере он назвал ICQ и Signal. Эти мессенджеры используют современные средства защиты, однако даже не могут обеспечить 100% гарантию.Такую ситуацию эксперт объясняет тем, что все программы функционируют на базе двух крупнейших операционных системы – Android и iOS. Создатели этих ОС имеют прямой доступ к устройству любого человека и могут получить любую информацию, находящуюся в памяти гаджета.