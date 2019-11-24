Ученые: Кофе с медом могут вылечить кашель





Постинфекционный кашель сохраняется после простуды на протяжении еще нескольких недель, а в отдельных случаях проблема актуальна не менее двух месяцев. Стандартный способ лечения включает в себя сильнодействующие медикаменты, обладающие существенными побочными действиями. Исследование научных сотрудников Университетской клиники Бакиаталла привлекло сотню респондентов, которых в начале эксперимента распределили по трем группам. Первая употребляла пареднизолон, вторая - гвайфенезин, а третья - кофе с медом.В результате иранские врачи наименьшее сокращение частоты кашля зарегистрировали в последней группе. Именно кофе и мед несут в себе натуральные съедобные элементы, более безопасные и дешевые, нежели лекарства. К тому же они сумели доказать свою эффективность за незначительный временной промежуток.