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Ученые: Кофе с медом могут вылечить кашель

Вылечить кашель можно при помощи кофе с медом. К такому выводу в результате исследования пришли иранские медики.

Постинфекционный кашель сохраняется после простуды на протяжении еще нескольких недель, а в отдельных случаях проблема актуальна не менее двух месяцев. Стандартный способ лечения включает в себя сильнодействующие медикаменты, обладающие существенными побочными действиями. Исследование научных сотрудников Университетской клиники Бакиаталла привлекло сотню респондентов, которых в начале эксперимента распределили по трем группам. Первая употребляла пареднизолон, вторая - гвайфенезин, а третья - кофе с медом.

В результате иранские врачи наименьшее сокращение частоты кашля зарегистрировали в последней группе. Именно кофе и мед несут в себе натуральные съедобные элементы, более безопасные и дешевые, нежели лекарства. К тому же они сумели доказать свою эффективность за незначительный временной промежуток.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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