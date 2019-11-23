Нос звзеды проекта "Дом-2" Алены Савкиной стал еще больше после пластической операции





В начале текущего месяца звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель пережила две пластические операции - увеличила грудь и изменила форму носа. Звезда хотела, чтобы он стал более аккуратным, но, по мнению фолловеров, результат можно назвать неудачным. Многие отмечают, что теперь эта часть лица у Рапунцель-младшей стала еще больше, чем до хирургического вмешательства.Тем не менее, грудь проектантки превзошла ее ожидания, о чем открыто сообщили и поклонники молодой мамочки. Алена Савкина стала обладательницей бюста 3,5 размера, чему безмерно рада.