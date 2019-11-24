Анна Старшенбаум поучаствовала в откровенной фотосессии без нижнего белья

Для новой фотосессии Старшенбаум позирует в брюках и пиджаке песочного цвета, заинтриговав поклонников отсутствием нижнего белья. Звезда прячет обнаженный бюст за руками, что поклонники назвали очень красивой позой. Образ актрисы дополнен широкополой шляпой такого же цвета, а также украшениями. Звезда призналась, что с недавнего времени песочный цвет стал ее “глюком”. В комментариях многие назвали фигуру артистки идеальной, в связи с чем просили раскрыть секрет ее стройности.Ранее Анна Старшенбаум признавалась, что после 30 лет решила убрать из повседневного меню сахар, мучное, животные белки и любые ненатуральные продукты. Сейчас 70% ее рациона состоит из свежих фруктов и овощей, а еще она налегает на пророщенные семена, крупы и орехи.