Звезда проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель обнажила грудь после пластики
Звезда проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель в начале ноября пережила две пластические операции - она увеличила грудь до 3,5 размера, а также исправила форму носа. Теперь же молодая мамочка решила продемонстрировать результат поклонникам, обнажив грудь на снимке.
Несколько недель после операции девушка должна была находиться в повязке, но теперь сняла бинты и продолжает носить бандаж. Рассматривая свое отражение в зеркале, длинноволосая красотка не удержалась и сфотографировала собственную грудь после изменений.
Алена Савкина отметила, что очень довольна полученным результатом, ведь форма оказалась удачной, грудь преобразилась, и теперь девушка сможет похвастаться 3,5 размером, считающимся идеальным. Радость звезды проекта "Дом-2" разделили и ее поклонники, подметив, что операция действительно преобразила звезду, чего не скажешь о ее форме носа. Многим показалось, что до вмешательства эта часть лица Рапунцель-младшей казалась более симпатичной.
Несколько недель после операции девушка должна была находиться в повязке, но теперь сняла бинты и продолжает носить бандаж. Рассматривая свое отражение в зеркале, длинноволосая красотка не удержалась и сфотографировала собственную грудь после изменений.
Алена Савкина отметила, что очень довольна полученным результатом, ведь форма оказалась удачной, грудь преобразилась, и теперь девушка сможет похвастаться 3,5 размером, считающимся идеальным. Радость звезды проекта "Дом-2" разделили и ее поклонники, подметив, что операция действительно преобразила звезду, чего не скажешь о ее форме носа. Многим показалось, что до вмешательства эта часть лица Рапунцель-младшей казалась более симпатичной.