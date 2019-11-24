Гарик Харламов и Павел Воля посмеялись над Настасьей Самбурской за любовь к шансону
Гарик Харламов и Павел Воля решили поднять на смех актрису Настасью Самбурскую за новое увлечение. В очередном выпуске Comedy Club 32-летняя артистка призналась, что теперь поет шансон.
По словам Настасьи Самбурской, она не желает просто бегать по сцене обнаженной, как это делают современные звезды, поэтому не считает музыку своим призванием. Однако она увлеклась шансоном и даже выбирает себе псевдоним: Нара Шконкина или Вера Прежняя. Знаменитость в своем стремлении не видит ничего странного, но Гарик Харламов и Павел Воля резко раскритиковали ее,и даже успели напеть несколько строчек в стиле шансона, которые, по их мнению, актриса должна включить в свои композиции.
Телеведущие предложили Самбурской проявить себя в рамках конкурса “Шансонье года”, а она шуточно заявила, что уже стала “Открытием года” в ходе указанного мероприятия. В эфире шоу гостья также спела куплет своей новой песни.
По словам Настасьи Самбурской, она не желает просто бегать по сцене обнаженной, как это делают современные звезды, поэтому не считает музыку своим призванием. Однако она увлеклась шансоном и даже выбирает себе псевдоним: Нара Шконкина или Вера Прежняя. Знаменитость в своем стремлении не видит ничего странного, но Гарик Харламов и Павел Воля резко раскритиковали ее,и даже успели напеть несколько строчек в стиле шансона, которые, по их мнению, актриса должна включить в свои композиции.
Телеведущие предложили Самбурской проявить себя в рамках конкурса “Шансонье года”, а она шуточно заявила, что уже стала “Открытием года” в ходе указанного мероприятия. В эфире шоу гостья также спела куплет своей новой песни.