Гарик Харламов и Павел Воля посмеялись над Настасьей Самбурской за любовь к шансону





По словам Настасьи Самбурской, она не желает просто бегать по сцене обнаженной, как это делают современные звезды, поэтому не считает музыку своим призванием. Однако она увлеклась шансоном и даже выбирает себе псевдоним: Нара Шконкина или Вера Прежняя. Знаменитость в своем стремлении не видит ничего странного, но Гарик Харламов и Павел Воля резко раскритиковали ее,и даже успели напеть несколько строчек в стиле шансона, которые, по их мнению, актриса должна включить в свои композиции.Телеведущие предложили Самбурской проявить себя в рамках конкурса “Шансонье года”, а она шуточно заявила, что уже стала “Открытием года” в ходе указанного мероприятия. В эфире шоу гостья также спела куплет своей новой песни.