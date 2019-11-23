Смертельные бактерии «предупреждают» друг друга об антибиотиках





Ученые из Копенгагенского и Калифорнийского университетов провели исследование бактерий Pseudomonas aeruginosa, способных вызывать смерть человека. Оказалось, что они отправляют сигнал в том случае, если столкнулись с антибиотиками. Во время эксперимента специалисты заметили, что основная часть микроорганизмов начинает двигаться вокруг зоны, куда попали лекарственные препараты. Такой механизм позволяет им выживать и быть менее подверженными влиянию лечения.Специалисты считают, что для повышения эффективности антибиотиков нужно сделать так, чтобы эти средства были способны либо полностью нейтрализовать, либо частично снижать радиус отправки сигналов между бактериями. В настоящий момент ученые не знают, как можно добиться подобного результата, однако уверены, что решение этого вопроса может быть найдено.Также стоит отметить, что бактерии Pseudomonas aeruginosa Всемирной организацией здравоохранения были отнесены к категории «критических», так как они требуют ускоренной разработки новых антибиотиков. Причина в том, что данные микроорганизмы быстро адаптируются к лекарствам и получат резистентность к ним. Отсутствие лечения способно привести к смерти человека.