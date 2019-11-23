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Смертельные бактерии «предупреждают» друг друга об антибиотиках

Международная группа ученых установила причину, почему некоторые виды бактерий крайне сложно победить. Оказалось, что смертельные для человека микроорганизмы регулярно предупреждают друг друга об антибиотиках.
Смертельные бактерии «предупреждают» друг друга об антибиотиках

Ученые из Копенгагенского и Калифорнийского университетов провели исследование бактерий Pseudomonas aeruginosa, способных вызывать смерть человека. Оказалось, что они отправляют сигнал в том случае, если столкнулись с антибиотиками. Во время эксперимента специалисты заметили, что основная часть микроорганизмов начинает двигаться вокруг зоны, куда попали лекарственные препараты. Такой механизм позволяет им выживать и быть менее подверженными влиянию лечения.

Специалисты считают, что для повышения эффективности антибиотиков нужно сделать так, чтобы эти средства были способны либо полностью нейтрализовать, либо частично снижать радиус отправки сигналов между бактериями. В настоящий момент ученые не знают, как можно добиться подобного результата, однако уверены, что решение этого вопроса может быть найдено.

Также стоит отметить, что бактерии Pseudomonas aeruginosa Всемирной организацией здравоохранения были отнесены к категории «критических», так как они требуют ускоренной разработки новых антибиотиков. Причина в том, что данные микроорганизмы быстро адаптируются к лекарствам и получат резистентность к ним. Отсутствие лечения способно привести к смерти человека.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:10

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