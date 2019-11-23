"Все должно идти по порядку": Марина Африкантова оправдалась за нежелание родить ребенка





Африкантова рассказала, что она действительно не спешит родить ребенка, в отличие от других участниц реалити-шоу. Если Майя Донцова уже готовится стать мамой, а Ольга Рапунцель и Саша Черно ожидают рождения малыша, то блондинка даже не задумывается над тем, чтобы родить наследника.По мнению Марины Африкантовой, сейчас они с Романом Капаклы заняты обустройством квартиры, куда планируют переехать после ухода с реалити-шоу, делают там ремонт. Все в своей жизни блондинка любит планировать, и события должны осуществляться по плану, а не спонтанно. Тем не менее, если все же что-то изменится, и девушка забеременеет раньше запланированного времени, она будет только рада.