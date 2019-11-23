Виктория Боня призналась, что историк моды Александр Васильев раскритиковал ее наряд для Красной дорожки
Телеведущая, модель и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня недавно стала вести свой блог на YouTube, в первом выпуске продемонстрировав свою роскошную двухэтажную квартиру в Лондоне. Начала знаменитость с демонстрации своего гардероба, попутно отметив, как однажды ее комбинезон для Красной дорожки раскритиковал историк моды Александр Васильев.
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня рассказала, что однажды стала экспертом на программе "Модный приговор". Подойдя к одной из участниц, модель отметила, что "пиджак ей очень шел", однако тут же на нее с критикой обрушился историк моды Александр Васильев. Специалист уточнил, что пиджак бывает только у мужчин, а вот у женщин - жакет.
Также однажды Александр Васильев назвал неудачным наряд Виктории Бони для Красной дорожки, тогда она отправилась на мероприятие в комбинезоне. Специалист отметил, что в такой вещи телеведущая могла бы сходить на вечеринку в бар, потанцевать в нем на яхте или каком-либо мероприятии, но на Красной дорожке она выглядела нелепо и не подходила знаменитости.
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня рассказала, что однажды стала экспертом на программе "Модный приговор". Подойдя к одной из участниц, модель отметила, что "пиджак ей очень шел", однако тут же на нее с критикой обрушился историк моды Александр Васильев. Специалист уточнил, что пиджак бывает только у мужчин, а вот у женщин - жакет.
Также однажды Александр Васильев назвал неудачным наряд Виктории Бони для Красной дорожки, тогда она отправилась на мероприятие в комбинезоне. Специалист отметил, что в такой вещи телеведущая могла бы сходить на вечеринку в бар, потанцевать в нем на яхте или каком-либо мероприятии, но на Красной дорожке она выглядела нелепо и не подходила знаменитости.