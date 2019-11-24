Ученые назвали метод повысить самооценку





Научные сотрудники Университета Флориды провели опыт среди респондентов, которые на протяжении 14 дней получали на свои гаджеты сообщения, где им напоминали о правилах эксперимента. Им советовали не смотреть в зеркало, не маскироваться, не скрывать внешность, не сравнивать себя с другими и не обсуждать внешность.По мнению исследователей, если люди начинают меньше видеть отражение и поправлять зеркало, у них уменьшается беспокойство о внешнем виде. Те женщины, которые решили последовать данным рекомендациям, менее страдали от неудовлетворенности собственным телом. Несмотря на то, что опыт проводился на представительницах прекрасного пола, сделанные экспертами из США выводы приемлемы и по отношению к мужчинам.