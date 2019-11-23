Старческое слабоумие можно будет диагностировать с помощью приложения для смартфонов





Современные техники определения старческого слабоумия требуют достаточно много времени, а их результаты все равно оказываются подверженными субъективному мнению врача. Это происходит из-за того, что такие методики включают интервью и тесты. Специалисты Университета Нового Южного Уэльса предлагают использовать машинное обучение и научить смартфоны самостоятельно определять подобные состояния человека.Для этого гаджет будет анализировать голос людей на предмет развития старческого слабоумия. Смартфоны должны изучить громкость, интонацию, высоту и просодию голоса человека, который в этом вопросе не обманывает. Методика подразумевает прослушивание 10-15 слов, а затем их повторение в слух. В таком случае программа проверит сразу два параметра: голос и его особенности, а также непосредственно память. Сопоставив полученные данные, будет выдаваться итоговый результат. Обследование в таком случае займет считанные минуты.Несмотря на все это, разработка такой программы находится на раней стадии. Ученые считают, что люди смогут получить к ней доступу не раньше, чем через 5-10 лет.