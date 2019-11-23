Директор Софии Ротару ответил на обвинения в адрес певицы после новости о ее возвращении в Россию

Как известно, в 2019 году София Ротару впервые за долгое время выступила в России. Перерыв в концертной деятельности в стране артистка временно сделала в связи со сложной политической ситуацией. Летом она приехала в Сочи на “Новую волну”, где публика особенно тепло ее приняла. Однако после информации о возобновлении концертной деятельности Совет Федерации призвал россиян бойкотировать звезду пустыми залами. Лавров полагает, что негативная реакция в Сети была вызвана искусственным путем по заказу. Представитель Ротару высказался, что выступления в РФ прекратились только на фоне введения на территории Украины военного положения. Выяснилось, что некоторым членам ее коллектива было бы трудно потом покинуть страну.Сергей Лавров предположил, что в связи с заведомо ложными данными можно подать иск в суд. Он добавил, что София Ротару является совершенно неконфликтным человеком, поэтому не планирует судиться.