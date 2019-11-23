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Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон показала изящную фигуру в купальнике

Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон продемонстрировала в соцсети Instagram хрупкую фигуру, показав видео в белом купальнике. На кадрах блондинка гуляет по берегу возле моря, улыбаясь в камеру.
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон показала изящную фигуру в купальнике

Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон в своем микроблоге в Instagram опубликовала ролик, где она показала свои формы. Блондинка в белом купальнике сходит по лестнице к побережью, а затем весело танцует и улыбается, при этом демонстрируя фигуру спереди и сзади.

Тем не менее, вместе с восторженными отзывами поклонники посоветовали жене Андрея Шабарина побольше есть и походить в спортзал, чтобы нарастить мышцы. Девушка, по мнению большинства, сильно исхудала, особенно в последнее время.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:05

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