Ольга Орлова пришла на ужин к Ксении Бородиной и Курбану Омарову в платье с глубоким декольте
Телеведущая Ольга Орлова снова опровергла слухи о ссоре со своей коллегой Ксенией Бородиной. Недавно звезда пришла к семье звезды и бизнесмена Курбана Омарова на ужин, при этом продемонстрировав платье с глубоким декольте.
В своем микроблоге в Instagram телеведущая Ольга Орлова показала совместный снимок с Ксенией Бородиной и ее мужем Курбаном Омаровым. При этом звезда на фотографии сидит рядом с коллегой, а бизнесмен стоит позади, держась руками за стулья подруг. Тем не менее, внимание подписчиков привлекло глубокое декольте телеведущей.
В комментариях фолловеры поинтересовались, не смутила ли Ольга Орлова подобным нарядом свою подругу Ксению Бородину, а также в шутку отметили, что надеются, что "ужин закончился сразу после чаепития". Нашлись и те, кто посчитал, что звезда проекта "Дом-2" использовала слишком много фотошопа, ведь Курбан Омаров стал и вовсе похож на Кена, а все лица выглядят пластмассовыми.
В своем микроблоге в Instagram телеведущая Ольга Орлова показала совместный снимок с Ксенией Бородиной и ее мужем Курбаном Омаровым. При этом звезда на фотографии сидит рядом с коллегой, а бизнесмен стоит позади, держась руками за стулья подруг. Тем не менее, внимание подписчиков привлекло глубокое декольте телеведущей.
В комментариях фолловеры поинтересовались, не смутила ли Ольга Орлова подобным нарядом свою подругу Ксению Бородину, а также в шутку отметили, что надеются, что "ужин закончился сразу после чаепития". Нашлись и те, кто посчитал, что звезда проекта "Дом-2" использовала слишком много фотошопа, ведь Курбан Омаров стал и вовсе похож на Кена, а все лица выглядят пластмассовыми.