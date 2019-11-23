Ольга Орлова пришла на ужин к Ксении Бородиной и Курбану Омарову в платье с глубоким декольте

В своем микроблоге в Instagram телеведущая Ольга Орлова показала совместный снимок с Ксенией Бородиной и ее мужем Курбаном Омаровым. При этом звезда на фотографии сидит рядом с коллегой, а бизнесмен стоит позади, держась руками за стулья подруг. Тем не менее, внимание подписчиков привлекло глубокое декольте телеведущей.В комментариях фолловеры поинтересовались, не смутила ли Ольга Орлова подобным нарядом свою подругу Ксению Бородину, а также в шутку отметили, что надеются, что "ужин закончился сразу после чаепития". Нашлись и те, кто посчитал, что звезда проекта "Дом-2" использовала слишком много фотошопа, ведь Курбан Омаров стал и вовсе похож на Кена, а все лица выглядят пластмассовыми.