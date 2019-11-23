Звезде "Дома-2" Александре Харитоновой подарили квартиру в Москве





Чтобы стать знаменитой Александра Харитонова мечтала с детских лет. Она для этого даже ходила в разные кружки, среди которых был и хореографический. Удача ей улыбнулась, когда в 2007 году она стала участницей телестройки.Тогда девушка активно начала воплощать все свои мечты в жизнь и создала музыкальную группу "Истринские ведьмы", с которой гастролировала по всей России. В 2009-ом она пытается строить сольную карьеру, а для этого даже покидает "Дом-2", но у нее ничего не выходит.Через время ее вновь приглашают в "Дом-2", и она соглашается, но сильных высот у нее добиться так и не выходит. А вот жильем в столице Александра Харитонова все-таки обзавелась, ведь ее родители отдали ей в собственность свою квартиру, а сами переехали в Геленджик.