Роман Капаклы стал кулинарным блогером





В своем микроблоге в Instagram в разделе Stories Роман Капаклы стал выкладывать результаты своих стараний на кухне реалити-шоу "Дом-2. Спаси свою любовь". Однако на этот раз молодой человек не готовил обычные блюда, а перешел на выпечку. В рубрике "Рецепты от тренера Каптера" проектант показал только полезные десерты, включив в список несколько видов печенья и капкейков с добавлением протеина.Стоит отметить, что Роман Капаклы очень часто балует Марину Африкантову завтраками и обедами, а блондинка к плите становится редко. Своего мужа участница проекта "Дом-2" называет "лучшим мужчиной на планете".