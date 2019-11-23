В США собираются создать «идеального солдата»





Проект называется DARPA «Измерение биологической способности» (MBA). К реализации присоединятся специалисты научно-исследовательского подразделения компании General Electric, сотрудники Флоридского института человеческого и машинного познания и Ливерморской лаборатории. Первые две группы займутся разработкой биологических датчиков отслеживания физиологический характеристик человеческого организма, а перед третьими будет стоять задача объединить все созданные разработки в одну систему.Руководители проекта DARPA MBA собираются полностью раскрыть генетический потенциал американских солдат. Для этого с военными армии США будут работать консультанты-генетики, тренера и психотерапевты. Также для них разработают специальную программу подготовки, помогающую освоить все необходимые навыки на максимальном уровне.Изучать состояние организма «идеального солдата» будут с помощью передовых технологий. Согласно одной из идей, военные получат специальные зубные накладки, которые в режиме реального времени должны следить за их физиологическими показателями. Даты реализации проекта и создания «идеального солдата» не сообщаются.