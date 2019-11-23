Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель впервые ответила на вопрос о накладном животе

Вопросы по поводу накладного живота у пользователей интернета возникали, еще когда Ольга была беременна первый раз. К нему вернулись и сейчас: зрители и пользователи соцсетей считают странным, что у Рапунцель то исчезает живот, то вновь появляется. Помимо этого, он растет стремительно быстро и становится намного больше с каждым днем.Уставшая от подобных нападков хейтеров Рапунцель сказала, что все, кто подозревают ее в том, что она носит накладной живот, ненормальные, и такие разговоры ее обижают. Также Ольга отметила, что любит покушать, а живот у нее растет, потому что она находится в положении.