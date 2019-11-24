Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке смартфонов
Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке смартфонов. Данные из Сети, представленные пользователем Twitter, говорят о Samsung Galaxy S11+.
Приближенный к Samsung пользователь Ice Universe, опубликовал интересный твит, который подогреет интерес фанатов компании к новой флагманской серии.
Сам Ice Universe отметил, что все утечки, которые сейчас есть в интернете, относятся к смартфону Samsung Galaxy S11. Но пользователь Twitter упомянул о другом интересном смартфоне компании - Samsung Galaxy S11+. Он должен будет стать настоящей "бомбой" от южнокорейского производителя.
Инсайдер советует всем запастись терпением и дожидаться новостей. Ожидается, что смартфон "взорвёт" мобильный рынок.
Приближенный к Samsung пользователь Ice Universe, опубликовал интересный твит, который подогреет интерес фанатов компании к новой флагманской серии.
Сам Ice Universe отметил, что все утечки, которые сейчас есть в интернете, относятся к смартфону Samsung Galaxy S11. Но пользователь Twitter упомянул о другом интересном смартфоне компании - Samsung Galaxy S11+. Он должен будет стать настоящей "бомбой" от южнокорейского производителя.
Инсайдер советует всем запастись терпением и дожидаться новостей. Ожидается, что смартфон "взорвёт" мобильный рынок.
Технологии
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 05:00