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Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке смартфонов

Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке смартфонов. Данные из Сети, представленные пользователем Twitter, говорят о Samsung Galaxy S11+.
Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке смартфонов

Приближенный к Samsung пользователь Ice Universe, опубликовал интересный твит, который подогреет интерес фанатов компании к новой флагманской серии.

Сам Ice Universe отметил, что все утечки, которые сейчас есть в интернете, относятся к смартфону Samsung Galaxy S11. Но пользователь Twitter упомянул о другом интересном смартфоне компании - Samsung Galaxy S11+. Он должен будет стать настоящей "бомбой" от южнокорейского производителя.

Инсайдер советует всем запастись терпением и дожидаться новостей. Ожидается, что смартфон "взорвёт" мобильный рынок.

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Технологии
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 05:00

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