Больше половины россиян не считают свои покупки в “черную пятницу” лишними





В новом исследовании приняли участие более 2 тысяч человек, которые ответили на вопросы о своих покупках. Около 61% респондентов заявили, что все их приобретения были запланированными и обдуманными. Многие также отметили, что не тратят лишние деньги в этот день на ненужные покупки. Список лишних по мнению специалистов вещей в “черную пятницу” 2019 года пополнился рогами Малефисенты, арбалетом, гамаком, чеснокодавкой, ластами и пижамой для кота.Более 40% опрошенных готовы оставить на распродаже до 10 тысяч рублей. Специалисты выяснили, что мужчины зачастую тратят более крупные суммы, когда женщины предпочитают обзавестись большим количеством вещей. Почти никто не готовится к “черной пятнице” заранее, но она наиболее востребована в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Около 37% участников опроса предпочитают не участвовать в распродаже.