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Ани Лорак рассекретила татуировку на интимном месте

Известная исполнительница Ани Лорак посредством режима Stories в Instagram продемонстрировала многочисленным поклонникам татуировку, расположенную на интимном месте. В области ребер, прямиком под грудью звезды, находится бабочка, о которой мало кто знал.

На всех концертах Ани Лорак наряды скрывали рисунок на теле, но во время недавнего юбилейного шоу Игоря Крутого в Минске звезда рассекретила татуировку. Артистка остановила выбор на имеющем прозрачную вставку платье, оголяющее зону под грудью, где все это время и скрывалась бабочка. Впервые о рисунке заговорили во время съемок клипа “Я ждала”, когда Ани Лорак случайно “засветила” его, но публика предположила, что это временные меры.
Ани Лорак рассекретила татуировку на интимном месте

Предполагается, что знаменитость решилась на рисунок после начала романтических отношений с Егором Глебом. За время романа с сотрудником Black Star Ани Лорак редко распространяет информацию относительно собственной личной жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:59

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