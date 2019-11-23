Ани Лорак рассекретила татуировку на интимном месте





На всех концертах Ани Лорак наряды скрывали рисунок на теле, но во время недавнего юбилейного шоу Игоря Крутого в Минске звезда рассекретила татуировку. Артистка остановила выбор на имеющем прозрачную вставку платье, оголяющее зону под грудью, где все это время и скрывалась бабочка. Впервые о рисунке заговорили во время съемок клипа “Я ждала”, когда Ани Лорак случайно “засветила” его, но публика предположила, что это временные меры.Предполагается, что знаменитость решилась на рисунок после начала романтических отношений с Егором Глебом. За время романа с сотрудником Black Star Ани Лорак редко распространяет информацию относительно собственной личной жизни.