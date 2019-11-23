Антон Беккужев пожаловался на невыносимую ревность Анны Брянской

Антон Беккужев и Анна Брянская не скрывают нежных чувств друг к другу, они часто появляются вместе на светских мероприятиях, публикуют совместные снимки и демонстрируют идиллию в отношениях. Тем не менее, недавно редактор журнала "Дом-2" признался, что брюнетка иногда упрекает его в том, что молодой человек слишком увлечен собственной работой, она ревнует его. Антон Беккужев подобные заявления не понимает, ведь девушка, по его мнению, должна радоваться трудолюбию избранника.Тем не менее, поклонники полагают, что Анна Брянская ревнует возлюбленного не к работе, а к тем красоткам на проекте "Дом-2", которые его окружают. Только недавно молодой человек отговорил брюнетку от маммопластики, ведь звезда реалити была серьезно настроена лечь под нож хирурга, чтобы ни одна девушка на реалити-шоу не смогла составить ей конкуренцию.Антон Беккужев в очередной раз отметил, что любит естественность, а большая грудь Анне Брянской не нужна, у нее хорошая фигура и миниатюрные параметры. По мнению молодого человека, брюнетка просто попала под влияние своей подруги Татьяны Строковой, вот и задумалась над операцией.