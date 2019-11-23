U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последнего десятилетия
Рок-группу U2 из Ирландии назвали самым успешным гастролирующим коллективом по итогам последнего десятилетия. Новый музыкальный рейтинг составило сетевое издание Pollstar.
Согласно предоставленным сведениям, U2 суммарно смогла собрать более 1 млрд долларов, а по итогам 2019 года этот результат увеличится. Дело в том, что музыканты намерены дать концерты в Австралии, Новой Зеландии и странах Азии. На второй позиции рейтинга оказались участники The Rolling Stones, а тройку лидеров закрыл исполнитель Эд Ширан. Заработок коллектива составил 929 млн долларов, пока британский артист за аналогичный период выручил 922 млн долларов.
В десятку звезд современности с наиболее внушительным доходом также вошли Тейлор Свифт, Бейонсе, нашлось там место для Пола Маккартни, Брюса Спрингстина и некоторых других артистов и коллективов.
Согласно предоставленным сведениям, U2 суммарно смогла собрать более 1 млрд долларов, а по итогам 2019 года этот результат увеличится. Дело в том, что музыканты намерены дать концерты в Австралии, Новой Зеландии и странах Азии. На второй позиции рейтинга оказались участники The Rolling Stones, а тройку лидеров закрыл исполнитель Эд Ширан. Заработок коллектива составил 929 млн долларов, пока британский артист за аналогичный период выручил 922 млн долларов.
В десятку звезд современности с наиболее внушительным доходом также вошли Тейлор Свифт, Бейонсе, нашлось там место для Пола Маккартни, Брюса Спрингстина и некоторых других артистов и коллективов.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:20