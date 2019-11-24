Представлены игры для Xbox One со скидками в честь "черной пятницы"





Этот "особый" период не обходит даже цифровые магазины. Один из таких - официальный магазин Xbox Games Store. В нем можно приобрести множество интересных игр. Первая игра - Resident Evil 2. В честь распродажи её можно купить за 19,79 долларов или примерно за 1200 рублей.Также в продаже имеется HITMAN 2: Gold Edition. Его можно приобрести за 29,99 долларов или 1914 рублей. Гораздо ниже ценник поставили на популярный слэшер Devil May Cry 5. Его можно купить за 19,79 долларов или 1200 рублей.В распродажу включили самую популярную игру Red Dead Redemption 2. Её цена составляет 29,99 долларов или 1914 рублей.Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут закупаться играми уже сегодня. Помимо этого, имеющие "золотую" подписку получают доступ к играм, таким как Borderlands 3, Rainbow Six Siege, Prison Architect.