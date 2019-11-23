Виктория Цатурян требует у Руслана Мацьолека публичных извинений перед сыном





Экс-участники проекта "Дом-2" Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек расстались более месяца назад, ребята пришли к выводу, что стоит оформить развод. Тем не менее, теперь звезда реалити раскрывает все новые подробности жизни с экс-возлюбленным и расставания с ним. К примеру, девушка хочет, чтобы мужчина сдержал свое обещание и поговорил с маленьким сыном бывшей жены Артемом.Виктория Цатурян призналась, что после расставания с Русланом Мацьолеком между ними произошел конфликт, подробности оба раскрывать не стали. Тем не менее, девушка считает, что мужчина очень сильно влиял на внутреннее состояние ее сына Артема, а потому Мацьолек должен сдержать обещание и извиниться перед мальчиком, ведь он сильно обижен на отчима. Сын Цатурян даже хотел быть похожим на мужчину до того времени, как он сильно изменился, считает бывшая проектантка. Между мужчиной и мальчиком возникла некая борьба, соперничество, но Виктория Цатурян признает и свою вину в произошедшем, ведь начала относиться к Мацьолеку как к ребенку.В своем микроблоге в Instagram Виктория Цатурян в очередной раз обратилась к экс-супругу и отметила: она все еще надеется, что у Руслана Мацьолека осталось уважение к тому, что было, а потому он принесет извинения маленькому Артему, ведь это сильно повлияет на будущее ребенка. Руслан, видимо, пока никак не прокомментировал просьбу бывшей избранницы.