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Виктория Цатурян требует у Руслана Мацьолека публичных извинений перед сыном

Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян снова заговорила о разводе с экс-возлюбленным Русланом Мацьолеком. Теперь девушка публично обратилась к бывшему мужу и попросила его сдержать обещание - извиниться перед сыном экс-избранницы Артемом.
Виктория Цатурян требует у Руслана Мацьолека публичных извинений перед сыном

Экс-участники проекта "Дом-2" Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек расстались более месяца назад, ребята пришли к выводу, что стоит оформить развод. Тем не менее, теперь звезда реалити раскрывает все новые подробности жизни с экс-возлюбленным и расставания с ним. К примеру, девушка хочет, чтобы мужчина сдержал свое обещание и поговорил с маленьким сыном бывшей жены Артемом.

Виктория Цатурян призналась, что после расставания с Русланом Мацьолеком между ними произошел конфликт, подробности оба раскрывать не стали. Тем не менее, девушка считает, что мужчина очень сильно влиял на внутреннее состояние ее сына Артема, а потому Мацьолек должен сдержать обещание и извиниться перед мальчиком, ведь он сильно обижен на отчима. Сын Цатурян даже хотел быть похожим на мужчину до того времени, как он сильно изменился, считает бывшая проектантка. Между мужчиной и мальчиком возникла некая борьба, соперничество, но Виктория Цатурян признает и свою вину в произошедшем, ведь начала относиться к Мацьолеку как к ребенку.

В своем микроблоге в Instagram Виктория Цатурян в очередной раз обратилась к экс-супругу и отметила: она все еще надеется, что у Руслана Мацьолека осталось уважение к тому, что было, а потому он принесет извинения маленькому Артему, ведь это сильно повлияет на будущее ребенка. Руслан, видимо, пока никак не прокомментировал просьбу бывшей избранницы.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:14

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