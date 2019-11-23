СК РФ рассказал, в какой день совершается больше всего врачебных ошибок





В основу письма легли данные, полученные СК РФ за 2016-2017 года, когда было расследовано 143 уголовных дела, связанных с вопросом оказания медицинских услуг. 78% из них были классифицированы правоохранителями как причинение смерти по неосторожности. Остальная часть дел относилась к статьям причинения тяжелого вреда здоровью, халатности и неоказанию помощи больному.Примечательно, что 30% указанных случаев приходились на один конкретный день недели – понедельник. Также глава СК РФ отметил, что большая часть расследованных уголовных дел изучали происшествия, случившиеся в конце весны и летом. 73% пострадавших получали помощь в городских медицинских учреждениях, а остальные – в сельских. В завершении письма приведена цифра, показывающая, почему данное обращение было направлено именно в министерство здравоохранения России. 94% изученных правоохранителями ошибок были допущены работниками бюджетных медицинских учреждений, тогда как на частные клиники пришлись оставшиеся 6%.Александр Бастрыкин надеется, что ведомство примет необходимые меры для профилактики таких происшествий в будущем.