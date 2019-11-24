Эксперты назвали 5 вредных для здоровья продуктов, являющихся поддельными





Самым распространенным продуктом является сметана. Животные жиры в ней отсутствуют, их заменяют пальмовым маслом и могут добавлять красители. Для того, чтоб отличить подделку, достаточно положить ложку продукта в воду, нагретую до кипения. Если масса выпадет в осадок, значит это ненастоящая сметана.Второй продукт, который часто подделывают, - копчёная рыба. Ее происхождение может быть другим, а не названное продавцом, так как вместо натурального копчения используют жидкий дым. Он запрещен во многих странах из-за того, что увеличивает риск появления раковых опухолей. Для проверки нужно сделать надрез, и если мясо имеет желтоватый оттенок, это говорит о натуральности продукта, пригодного к употреблению в пищу.Третий продукт, который сам по себе является подделкой - крабовые палочки. Мясо краба стоит очень дорого. Дешевизна крабовых палочек объясняется тем, что рыбного продукта там только 10%, остальное же - смесь.Очень часто подделывают мёд. Ненастоящий продукт готовят из сахарного сиропа или ароматизатора. Для того, чтоб проверить то, что предлагает продавец, нужно капнуть пару капель йода в банку. Если мёд фальшивый - цвет поменяется на синий.Завершает эту пятерку, казалось бы, самый банальный продукт - яйца. Очень много подделок можно встретить в Китае. Они очень долго не портятся, но токсичны из-за добавления парафина и желатина. Длительное употребление таких яиц может вызвать слабоумие.