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Телеведущая Ольга Бузова отметила в райдере блогера Давида Манукяна

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова, видимо, включила в свой райдер выступление блогера Давида Манукяна. Именно такой вывод сделали поклонники после традиционной ежегодной вечеринки Playmate of the Year от журнала "Playboy".

Только недавно российский журнал "Playboy" провел свою традиционную ежегодную вечеринку Playmate of the Year, где не только наградили лучших номинантов в разных категориях, но и выступали известные звезды шоу-бизнеса. В список знаменитостей вошли Dj Groove и Ольга Бузова, порадовал поклонников выступлением и популярный блогер Давид Манукян.
Телеведущая Ольга Бузова отметила в райдере блогера Давида Манукяна

Примечательно, что только недавно певица во время выступления прямо со сцены поблагодарила своего будущего мужа за поддержку и отметила, что он прямо сейчас смотрит ее выступление. Тогда многие заметили, что взгляд Бузова устремила на то место, где до этого буквально за несколько минут стоял блогер Давид Манукян, что спровоцировало новую волну слухов о романе между звездами. Поклонники решили, что артистка даже включила возлюбленного в свой райдер, а без него выступать отказывается.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50

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