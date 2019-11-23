Телеведущая Ольга Бузова отметила в райдере блогера Давида Манукяна





Только недавно российский журнал "Playboy" провел свою традиционную ежегодную вечеринку Playmate of the Year, где не только наградили лучших номинантов в разных категориях, но и выступали известные звезды шоу-бизнеса. В список знаменитостей вошли Dj Groove и Ольга Бузова, порадовал поклонников выступлением и популярный блогер Давид Манукян.Примечательно, что только недавно певица во время выступления прямо со сцены поблагодарила своего будущего мужа за поддержку и отметила, что он прямо сейчас смотрит ее выступление. Тогда многие заметили, что взгляд Бузова устремила на то место, где до этого буквально за несколько минут стоял блогер Давид Манукян, что спровоцировало новую волну слухов о романе между звездами. Поклонники решили, что артистка даже включила возлюбленного в свой райдер, а без него выступать отказывается.