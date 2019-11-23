Либерж Кпадону раскритиковала беременную подписчицу за обидные слова





Звезда проекта "Дом-2" Либерж Кпадону не скрывает подробностей своей личной жизни, смело рассказывая даже интимные подробности на своей странице в Instagram. За подобную прямоту знаменитость часто попадает под критику со стороны фолловеров, многие советуют девушке воздерживаться от освещения абсолютно всех аспектов собственной жизни.Тем не менее, Либерж Кпадону зачастую вступает в конфликт с хейтерами и, видимо, нет ничего, что бы ее остановило от этого. Недавно мулатка пристыдила и раскритиковала беременную подписчицу, ведь, по мнению звезды реалити-шоу, та переступила грань приличия и обидела ее словами. В итоге мулатка опубликовала на своей странице снимок девушки и написала гневный комментарий, где посочувствовала еще не рожденному ребенку, что ему достанется такая горе-мать, а также обвинила в злобе и отсутствии воспитания.