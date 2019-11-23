АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В странах с холодным климатом люди чаще болеют…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Либерж Кпадону раскритиковала беременную подписчицу за обидные слова

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Либерж Кпадону достаточно остро реагирует на критику со стороны хейтеров. Мулатка не скрывает, что ссорится с подписчиками в Instagram, а периодически и вовсе стыдит их на своей странице. Недавно бывшая проектантка раскритиковала беременную подписчицу за то, что девушка обидела ее словами и посочувствовала еще не рожденному малышу.
Либерж Кпадону раскритиковала беременную подписчицу за обидные слова

Звезда проекта "Дом-2" Либерж Кпадону не скрывает подробностей своей личной жизни, смело рассказывая даже интимные подробности на своей странице в Instagram. За подобную прямоту знаменитость часто попадает под критику со стороны фолловеров, многие советуют девушке воздерживаться от освещения абсолютно всех аспектов собственной жизни.

Тем не менее, Либерж Кпадону зачастую вступает в конфликт с хейтерами и, видимо, нет ничего, что бы ее остановило от этого. Недавно мулатка пристыдила и раскритиковала беременную подписчицу, ведь, по мнению звезды реалити-шоу, та переступила грань приличия и обидела ее словами. В итоге мулатка опубликовала на своей странице снимок девушки и написала гневный комментарий, где посочувствовала еще не рожденному ребенку, что ему достанется такая горе-мать, а также обвинила в злобе и отсутствии воспитания.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Либерж Кпадону раскритиковала беременную подписчицу за обидные…
В ДТП под Новосибирском погибли два человека, еще трое…
"В момент ДТП за рулем сидел Макеев": Алена Рапунцель объяснила ситуацию с разбитым авто…
Данные более миллиарда человек оказались в…
Директор Анастасии Заворотнюк высказалась об удаленных Петром Чернышевым совместных фото с женой из…
Экспертный клуб проанализировал плюсы и минусы отечественного…
Ученые: В странах с холодным климатом люди чаще болеют…
Виктория Лопырева показала новое фото сына Марка-Лионеля от Игоря…
«Улыбка» кошек никак не связана с хорошей жизнью…
Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить…
Subaru назвала свои бестселлеры на рынке России в…
Наталья Ветлицкая обменивалась с Жанной Агузаровой сценическими…
Психолог раскрыла главную причину панических…
Евгения Лоза и Антон Батырев уехали в медовый месяц на…
Автоэксперты рассказали, как завести авто самостоятельно при севшем…
Роза Сябитова раскритиковала китайского журналиста за слова о быстром старении…
Названа оптимальная сумма кредита для…
Звезда «Дома-2» Дана Николенко перестала пользоваться…
Мария Машкова показала архивное фото знаменитого отца с…
Ученые зафиксировали сильное сокращение популяции дельфинов в Черном…
В России автомобильный двигатель от «Кортежа» превратили в…
Полина Гагарина высказалась о чрезмерно непринужденном поведении Дмитрия Нагиева на шоу…
Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного…
Надежда Бабкина призналась, что ей постоянно ищут замену на шоу “Модный…
Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых популярных подарках для детей на Новый…
Настасья Самбурская не смогла сдержать слез после знакомства со слепой рыжей…
Опубликован рейтинг мощнейших суперкомпьютеров…
Участник «Дома-2» Витжай Бутучел предложил Ольге Бузовой поехать в детский…
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель очень довольна результатом пластических…
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть воспалением…
Захар Саленко на правах ведущего поставил на место звезду «Дома-2» Мондезира…
Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен…
Презентация новых смартфонов Nokia пройдёт 5…
Звездная пара «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян уже назвали имя, которое дадут своему…
Huawei готовит «умную» колонку Huawei Sound…
Продюсер "Богемской рапсодии" снимет байопик о Майкле…
Стала известна дата начала продаж Lada Vesta с…
На концерте в Минске произошла потасовка между Николаем Басковым и Игорем…
Диетолог рассказала, почему не работают диеты с низким содержанием…
Диетолог назвала продукты, часто зараженные…
Просмотреть все новости