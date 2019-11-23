"В момент ДТП за рулем сидел Макеев": Алена Рапунцель объяснила ситуацию с разбитым авто экс-избранника





Против союза участницы проекта "Дом-2" Алены Рапунцель и ее избранника, звукорежиссера Романа Макеева, кажется, были против все. Первой, кто высказал недовольство, оказалась мать проектантки. По ее мнению, мужчина слишком сильно ухаживал не только за избранницей, но и за ее маленьким сыном Богданом, в связи с чем ее могли и вовсе отправить обратно во Владивосток, а допустить этого женщина не могла. Она настроила дочь против возлюбленного, строго запретив ей покидать стены реалити-шоу.Узнав о новом романе отца с Рапунцель-младшей, расстроился и 16-летний сын Романа Макеева. В эфире программы "Бородина против Бузовой", он признавался, что эта ситуация его сильно ранила. Успокаивали подростка и телеведущие, и эксперты, и даже коллеги Савкиной по проекту. Теперь же с заявлением выступила еще пока законная жена Романа, отметив, что не простит Алене разбитый автомобиль, половина которого по закону принадлежит ей. Женщина обещала обратиться в суд за компенсацией.Савкина, тем не менее, по этому поводу совершенно не переживает. В эфире программы "Бородина против Бузовой" Рапунцель-младшая призналась, что в момент аварии за рулем якобы находился именно Роман Макеев, к тому же тогда автомобиль уже был продан. При таких условиях никакой выплаты супруге звукорежиссера ждать не стоит.