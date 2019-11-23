Данные более миллиарда человек оказались в Сети





Находку сделал Винни Тройя, являющийся экспертом по кибербезопасности. Обнаруженная база данных находилась на незащищенном сервере в Сети, и получить к ней доступ мог любой желающий. Всего эксперт насчитал в ней данные про 1,2 миллиарда человек. Подробность информации была поразительна, в ней была даже история работы человека, у некоторых она насчитывала десятки трудовых лет. Также там находились ссылки на страницы людей в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn и Github.Данные были размещены на серверах облачного сервиса Google Cloud. Эксперт определил, что владельцем этой базы является компания People Data Labs. Сама организация не могла выложить эту информацию в Сеть по собственному желанию, поэтому существует два варианта: это сделали хакеры или клиенты.Винни Тройя обратился с запросом в ФБР и в течение нескольких часов сервер этой базы данных был заблокирован. Компания Google до сих пор не прокомментировала данную ситуацию. Специалист по кибербезопасности считает, что пока не известно, сколько эта информация находилась в открытом доступе, и успели ли ей воспользоваться злоумышленники. Если им в руки попадут такие сведения – результаты будут непредсказуемыми.