Ученые: В странах с холодным климатом люди чаще болеют раком





Статистика говорит о том, что среди жителей Скандинавии онкологические заболевания встречаются в 2-3 раза чаще, чем у тех, кто живет в Индии и Таиланде. Ученые провели исследование и установили, что такая ситуация является генетически обусловленной. У людей, проживающих в северных странах, имеется ген, отвечающий за приспособленность организма к низким температурам. При этом данное изменение также коррелирует с развитием разных видов рака: кишечника, груди и даже лейкоза.Раньше считалось, что предрасположенность жителей стран с более холодным климатом к развитию онкологии связано с тем, что человеку в таких регионах мира не хватает витамина D, вырабатывающегося тогда, когда солнце попадет на кожу. Впоследствии эта взаимосвязь была опровергнута, поэтому исследования на эту тему продолжились.Ученые установили, что генетическая предрасположенность к развитию рака есть не только у жителей холодных стран, но и тех, кто проживает в горах. Специалисты считают, что специфические гены, позволяющие человеку выживать в экстремальных условиях, в некоторых случаях делают организм более восприимчивым к разным формам онкологии.