Владимир Винокур объяснил, почему концерты Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения

Недавно глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский призвал граждан не ходить на концерты Софии Ротару в России. Сенатор считает, что Минкультуры должен иметь инструменты влияния на артистов, которые критикуют страну, но приезжают сюда с гастролями. В качестве примера он вспомнил высказывания Вахтанга Кикабидзе. Владимир Винокур во время посещения Томска заявил, что такое решение является глупым, поскольку выступления Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.Музыкант отметил, что певицу ценят граждане всех постсоветских стран, несмотря на смену власти и прошедшие десятилетия. Винокур призвал не смешивать творчество с политикой.