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«Улыбка» кошек никак не связана с хорошей жизнью питомцев

Владельцы кошек не раз замечали, что на морде животного может появиться своеобразная «улыбка». Ученые рассказали о том, что такое выражение никак не связано с хорошей жизнью питомца, а скорее наоборот, говорит о его агрессии.
«Улыбка» кошек никак не связана с хорошей жизнью питомцев

Люди любят судить о домашних животных по самим себе, поэтому считают, что кошки могут выражать свои эмоции с помощью мимики на морде. На самом деле это не так, и такой питомец будет проявлять хорошее настроение совершенно иначе. У кошек оно обычно выражается в мурлыкании, медленном моргании, разминании лап, мытье головы и активном махании хвостом.

Знаменитая «улыбка» этих домашних животных, отмечают ученые, говорит не о хорошей жизни питомца, а наоборот – о его агрессии. Такая мимика у кошек встречается тогда, когда они замечают присутствие неизвестных им своих сородичей. Для этого питомцы начинают анализировать запах другого животного или его выделений. Чтобы сделать это, используется орган Якобсона, стремящийся проанализировать полученную информацию о ферматах.

В такой ситуации возникает «улыбка» кошки: приподнятая верхняя губа, прищуренные глаза и наклоненная в бок голова. Такая реакция домашних питомцев является негативной и даже агрессивной, поэтому в подобных ситуациях их лучше не трогать. Впоследствии, если домашнее животное привыкнет к запаху своего сородича, агрессия пропадет.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:15

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