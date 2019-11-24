Анна Седокова рассказала свою историю любви в новом сольном альбоме

Поклонники Анны Седоковой бурно обрадовались скорому выходу нового альбома певицы. Короткий анонс за 9 часов после публикации в микроблоге звезды посмотрели более миллиона раз. Звезда проинформировала общественность о том, что ее новый альбом уже готов к предзаказу. В него вошли 10 песен о любви, а первая из них под названием “Игристое, Детка” рассказывает о сумасшедших чувствах. Седокова уверена, что “каждая девчонка” знает о свободе духа и принятия решений. Артистка привела в пример ситуацию, когда в красивом платье с бокалом шампанского в руке и толпой подруг ей ничего не было нужно кроме возлюбленного.В новой открытой песне звезды есть строчка “ей не нужно больше тупых вечеринок”, которую она объяснила желанием оставаться дома с сериалом и в трениках. В комментариях поклонники высоко оценили новую песню, а также поблагодарили за вышедший альбом.