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Subaru назвала свои бестселлеры на рынке России в октябре

Японская компания Subaru отчиталась о своих продажа на рынке России в октябре 2019 года. В этом месяце объемы реализации бренда увеличились на 3% по сравнению с показателями предыдущего периода, самой популярной моделью производителя оказался кроссовер Subaru Forester.
Subaru назвала свои бестселлеры на рынке России в октябре

В октябре 560 российский покупателей стали обладателями этого автомобиля, что позволило ему показать рост продаж в 43% и стать самым главным бестселлером компании Subaru в России. Второе место по объемам реализации досталось еще одному компактному кроссоверу – Subaru XV. При этом результат модели нельзя назвать удачным – 73 автомобиля и падение на 52%. Тройку лидеров замыкает универсал для бездорожья Subaru Outback. За октябрь японский производитель реализовал 50 автомобилей, что на 49% меньше, чем в аналогичный месяц 2018 года.

Четвертое место в списке самых популярных моделей бренда на рынке России досталось седану бизнес-класса Subaru Legacy. За отчетный период было продано 14 автомобилей, что на 52% меньше. Пятую строчку рейтинга бестселлером японского производителя поделили два спортивных полноприводных седана – Subaru WRX и Subaru WRX STI. Россиянами всего было приобретено по 4 единицы каждой из этих версий модели.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:52

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