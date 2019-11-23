Subaru назвала свои бестселлеры на рынке России в октябре





В октябре 560 российский покупателей стали обладателями этого автомобиля, что позволило ему показать рост продаж в 43% и стать самым главным бестселлером компании Subaru в России. Второе место по объемам реализации досталось еще одному компактному кроссоверу – Subaru XV. При этом результат модели нельзя назвать удачным – 73 автомобиля и падение на 52%. Тройку лидеров замыкает универсал для бездорожья Subaru Outback. За октябрь японский производитель реализовал 50 автомобилей, что на 49% меньше, чем в аналогичный месяц 2018 года.Четвертое место в списке самых популярных моделей бренда на рынке России досталось седану бизнес-класса Subaru Legacy. За отчетный период было продано 14 автомобилей, что на 52% меньше. Пятую строчку рейтинга бестселлером японского производителя поделили два спортивных полноприводных седана – Subaru WRX и Subaru WRX STI. Россиянами всего было приобретено по 4 единицы каждой из этих версий модели.