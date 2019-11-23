Директор Анастасии Заворотнюк высказалась об удаленных Петром Чернышевым совместных фото с женой из Instagram
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк высказалась об удаленных Петром Чернышевым из Instagram совместных фото с женой. Марина Потапова прояснила ситуацию, которая привлекла внимание общественности.
Недавно публика заметила, что Петр Чернышев удалил все свои посты в Instagram, не объясняя причин. Марина Потапова отреагировала на повышенное внимание общественности к этому, поскольку многие посчитали, что чистка совместных фотографий может указывать на трагедию в семье Заворотнюк. Однако стало известно, что у Петра Чернышева нет аккаунтов в социальных сетях. Близкие актрисы не прокомментировали повышенное внимание поклонников, сохраняя молчание по поводу состояния знаменитости.
До сих пор не известно, как проходит лечение Анастасии Заворотнюк, передает “Слово и Дело”.
Недавно публика заметила, что Петр Чернышев удалил все свои посты в Instagram, не объясняя причин. Марина Потапова отреагировала на повышенное внимание общественности к этому, поскольку многие посчитали, что чистка совместных фотографий может указывать на трагедию в семье Заворотнюк. Однако стало известно, что у Петра Чернышева нет аккаунтов в социальных сетях. Близкие актрисы не прокомментировали повышенное внимание поклонников, сохраняя молчание по поводу состояния знаменитости.
До сих пор не известно, как проходит лечение Анастасии Заворотнюк, передает “Слово и Дело”.