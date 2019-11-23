Виктория Лопырева показала новое фото сына Марка-Лионеля от Игоря Булатова
Модель Виктория Лопырева показала фото своего девятимесячного ребенка Марка-Лионеля в своем Instagram-аккаунте. Таким образом возлюбленная Игоря Булатова напомнила о Дне сына, который отмечается 22 ноября.
На опубликованном кадре Марк-Лионель позирует сидя в окружении шариков и пакетов с подарками. Ребенок запечатлен боком, но публика смогла частично рассмотреть его лицо. Лопырева отметила, что отпраздновала неофициальный День сына, отметив, что ее впервые поздравили с этим праздником, и это было очень приятно. Модель уверена, что ребенок взял себе ее взгляд и улыбку, но ей приятно видеть в сыне также черты любимого человека.
Поклонники поздравили модель с Днем сына, а также осыпали ребенка комплиментами. Многие впервые смогли настолько подробно рассмотреть лицо малыша, которого Лопырева продолжает скрывать.
На опубликованном кадре Марк-Лионель позирует сидя в окружении шариков и пакетов с подарками. Ребенок запечатлен боком, но публика смогла частично рассмотреть его лицо. Лопырева отметила, что отпраздновала неофициальный День сына, отметив, что ее впервые поздравили с этим праздником, и это было очень приятно. Модель уверена, что ребенок взял себе ее взгляд и улыбку, но ей приятно видеть в сыне также черты любимого человека.
Поклонники поздравили модель с Днем сына, а также осыпали ребенка комплиментами. Многие впервые смогли настолько подробно рассмотреть лицо малыша, которого Лопырева продолжает скрывать.