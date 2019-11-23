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Психолог раскрыла главную причину панических атак

Психолог Лидия Годлевская раскрыла главный секрет панических атак. Специалист посоветовала людям, страдающим такой проблемой, искать причину в собственных негативных установках, убеждениях и принципах, заставляющих человека переживать подобный стресс.
Психолог раскрыла главную причину панических атак

По словам психолога, зарождение панических атак является неслучайным, поэтому с ними можно бороться. Главными признаками начала такого состояния считается головокружение, дрожь, нехватка воздуха, учащенное сердцебиение и даже чувство онемения. Чтобы справиться с подобным приступом уже тогда, когда он начался, необходимо знать несколько простых правил. Первое – нужно контролировать дыхание, выдох должен быть значительно дольше вдоха. Второе – необходимо взять себя под контроль, в этом помогает оценка окружающей ситуации, можно, например, посчитать количество людей, находящихся вокруг.

При этом психолог отмечает, что избавляться от панических атак нужно до того, как они начались. В этом помогает отказ от негативных установок, мыслей и убеждений. Они могут касаться как самого человека, так и окружающих его людей, и событий. Специалисты советуют не стараться быть идеальным, позволять себе прощать собственные ошибки.

В некоторых случаях панические атаки могут быть обусловлены резкой нехваткой воздуха и сильным переутомлением. В таких ситуациях человеку нужно взять отпуск и восстановить силы.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:33

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