Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову

Евгений Плющенко известен своей любовью к сельскому хозяйству. Фигурист самостоятельно заготавливает дрова, а недавно он приобрел корову. Яна Рудковская не была осведомлена заранее о решении мужа, поэтому была искренне удивлена. В анонсе также показано, как продюсер уговорила супруга оторваться от дел и поехать с ней на бал, с чем согласился фигурист. Однако во время мероприятия пара поссорилась, и камеры запечатлели скорый уход Плющенко.В новой серии реалити-шоу Рудковская поговорит с супругой футболиста Александра Кержакова по поводу воспитания ребенка. В ролике она настояла, чтобы Милана Тюльпанова позволила спортсмену видеться с сыном.