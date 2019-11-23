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Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову

Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой. Продюсер анонсировала выход новой серии реалити-шоу “ЯнаСупер” на своей странице в Instagram.

Евгений Плющенко известен своей любовью к сельскому хозяйству. Фигурист самостоятельно заготавливает дрова, а недавно он приобрел корову. Яна Рудковская не была осведомлена заранее о решении мужа, поэтому была искренне удивлена. В анонсе также показано, как продюсер уговорила супруга оторваться от дел и поехать с ней на бал, с чем согласился фигурист. Однако во время мероприятия пара поссорилась, и камеры запечатлели скорый уход Плющенко.

В новой серии реалити-шоу Рудковская поговорит с супругой футболиста Александра Кержакова по поводу воспитания ребенка. В ролике она настояла, чтобы Милана Тюльпанова позволила спортсмену видеться с сыном.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:03

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