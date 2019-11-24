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Стали известны характеристики нового флагманского смартфона Sony

В Сети были опубликованы основные характеристики нового флагманского смартфона Sony. Стало известно, что модель получит процессор Snapdragon 865, экран с разрешением 4K, 8 ГБ ОЗУ и батарею емкостью 4120 мАч.
Стали известны характеристики нового флагманского смартфона Sony

В последние годы мобильное подразделение компании Sony испытывает большие трудности, однако продолжает регулярно выпускать новые устройства. В Сети были опубликованы технические характеристики будущего флагманского смартфона, скрывающегося за индексами K9110 и K9170. Новинка получит передовой процессор Snapdragon 865, что указывает на отношение данной модели к дорогому сегменту. Устройство также располагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Новый флагманский смартфон Sony будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, поддерживающий разрешение в формате 4K – 3840x1644 пикселей. Энергией комплектующие призван обеспечивать аккумулятор емкостью 4120 мАч, информации о поддержке быстрой зарядки пока нет. Также известны габариты модели – 167x72,1x9,2 мм. Вес новинки составит 187 граммов.

Примечательно, что сразу после выхода на рынок флагман Sony будет работать на базе операционной системы Android 10. Информации относительно камер устройства пока нет. Презентация данной модели состоится в начале 2020 года. Скорее всего, для этого бренд выберет предстоящую MWC 2020, запланированную на конец февраля.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:01

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