Наталья Ветлицкая обменивалась с Жанной Агузаровой сценическими нарядами





В прошлом Наталья Ветлицкая часто одалживала Агузаровой свои наряды и сценические костюмы. Артистка однажды выручила подругу во время съемок клипа “Посмотри в глаза”, когда дала собственное голубое платье. Коллеги поддерживали близкие дружеские отношения, а также из-за нужды покупали одежду в комиссионных магазинах. Многие наряды для выступлений они шили самостоятельно. Ветлицкая призналась, что тогда ей пригодились уроки труда в школе, на которых их учили шитью. Благодаря этому она даже пошила свое выпускное платье.Наталья Ветлицкая недавно заявила о своем возвращении на сцену, отметив, что у нее уже запланированы концерты в 2020 году. Однако она не является активным пользователем социальных сетей, отметив, что осведомлена о заработках российских знаменитостях в данном сегменте.