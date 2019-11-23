Наталья Ветлицкая обменивалась с Жанной Агузаровой сценическими нарядами
Певица Наталья Ветлицкая призналась, что была близка с коллегой Жанной Агузаровой настолько, что они обменивались сценическими нарядами. На этот шаг их толкало непростое финансовое положение.
В прошлом Наталья Ветлицкая часто одалживала Агузаровой свои наряды и сценические костюмы. Артистка однажды выручила подругу во время съемок клипа “Посмотри в глаза”, когда дала собственное голубое платье. Коллеги поддерживали близкие дружеские отношения, а также из-за нужды покупали одежду в комиссионных магазинах. Многие наряды для выступлений они шили самостоятельно. Ветлицкая призналась, что тогда ей пригодились уроки труда в школе, на которых их учили шитью. Благодаря этому она даже пошила свое выпускное платье.
Наталья Ветлицкая недавно заявила о своем возвращении на сцену, отметив, что у нее уже запланированы концерты в 2020 году. Однако она не является активным пользователем социальных сетей, отметив, что осведомлена о заработках российских знаменитостях в данном сегменте.
В прошлом Наталья Ветлицкая часто одалживала Агузаровой свои наряды и сценические костюмы. Артистка однажды выручила подругу во время съемок клипа “Посмотри в глаза”, когда дала собственное голубое платье. Коллеги поддерживали близкие дружеские отношения, а также из-за нужды покупали одежду в комиссионных магазинах. Многие наряды для выступлений они шили самостоятельно. Ветлицкая призналась, что тогда ей пригодились уроки труда в школе, на которых их учили шитью. Благодаря этому она даже пошила свое выпускное платье.
Наталья Ветлицкая недавно заявила о своем возвращении на сцену, отметив, что у нее уже запланированы концерты в 2020 году. Однако она не является активным пользователем социальных сетей, отметив, что осведомлена о заработках российских знаменитостях в данном сегменте.