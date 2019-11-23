Автоэксперты рассказали, как завести авто самостоятельно при севшем аккумуляторе





При невозможности подтолкнуть машину, чтобы завести двигатель, эксперты советуют раскрутить колесо с помощью троса или веревки. Для начала нужно на ведущее колесо машины намотать 3-4 оборота стропы, а потом установить третью передачу на КПП. Резким движением необходимо привести колесо в движение, дернув за веревку, что в случае успеха поможет завести автомобиль.Данный способ подходит автомобилям с “механикой” более ранних годов выпуска. Эксперты предполагают, что при достаточной скорости движения колеса этим методом могут воспользоваться также владельцы моделей с АКПП.