Звезда «Дома-2» Дана Николенко перестала пользоваться фотошопом

От собственной фигуры Дана Николенко в восторге и не скрывает этого. У нее получилось восстановить форму после родов, и она полностью довольна результатом, отметив, что сейчас только необходимо немного нарастить себе мышцы. Девушка рассказала, что собирается создать собственную программу восстановления, которая будет предназначена для тех молодых мам, которые хотят стать обладательницами красивой фигуры после родов.Однако Дане напомнили о том, как она рассказывала о том, что не ограничивает себя в еде, а также не занимается спортом, а худеет от токсикоза и регулярного стресса. Теперь Николенко утверждает, что все было по-другому, и она занималась физкультурой.Скорее всего, поклонники звезды уже в ближайшее время увидят фитнес-марафон, который организует Дана Николенко, ведь с его помощью она сможет и заработать, и увеличить число своих подписчиков.