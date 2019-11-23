Роза Сябитова раскритиковала китайского журналиста за слова о быстром старении россиянок

Журналист известного в Китае издания Sohu предположил, что россиянки более стремительно стареют после вступления в брак, поскольку отдают много сил в пользу семьи. После свадьбы большинство женщин начинают есть вредную пищу, не занимаются спортом, поэтому выглядят старше своего возраста. В ответ на это Роза Сябитова решила упрекнуть представитель СМИ в незнании того, как живут гражданки РФ. По мнению телеведущей, с возрастом они становятся красивее, а также она напомнила поговорку: “В 45 баба ягодка опять”. Однако она согласилась, что после брака большинство женщин из России перестают следить за собой, что она связала с национальной особенностью.Сябитова предположила, что в браке женщине легко расслабиться, поскольку она достигла своей цели и вышла замуж. Телеведущая также напомнила, что многие считают россиянок менее красивыми в домашней обстановке.