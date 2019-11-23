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Ученые: За последние 10 тысяч лет мозг человека уменьшился на 20%

Европейские нейробиологи провели изучение найденных останков древних людей и установили, что за последние 10 тысяч лет мозг человека значительно уменьшился. Снижение объемов составило 20%, данный процесс не связан с развитием технологий.
Ученые: За последние 10 тысяч лет мозг человека уменьшился на 20%

Результаты исследования показывают, что древние люди имели больший размер мозга, чем современные. Процесс его уменьшения начался уже достаточно давно, хотя точных дат ученые не знают. Считается, что этот тренд имеет место уже примерно 10 тысяч лет. При этом нейробиологи отмечают, что такие перемены в строении данного органа не означают снижение интеллекта современного человека.

По словам ученых, точного ответа на этот вопрос пока нет, однако у науки есть несколько теорий. Первая заключается в том, что мозг, как и любой орган человека, идет по пути повышения эффективности. За последние 10 тысяч лет нейроны могли научиться выполнять тот же объем функций при меньшем своем количестве. Следующий важный аспект – это появление культуры и развитие общества. Такая социальная организация позволяет людям передавать друг другу информацию, при этом хранить ее в памяти больше нет жесткой необходимости.

Также изменения размеров мозга человека в последние 10 тысяч лет могут быть связаны с переменами в рационе людей. Теперь он является более разнообразным и питательным, поэтому нейроны получают все необходимые вещества для эффективной работы.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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