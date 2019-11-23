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Нюша изменилась после заявления о постепенном переходе на вегетарианство

Певица Нюша изменилась после заявления о постепенном переходе на вегетарианство и веганскую кухню. Артистка поделилась сведениями из личной жизни на своей странице в сети Instagram.

Нюша призналась, что интересуется вегетарианством и кухней веганов, поскольку плавно переходит на такое питание. Певица изучает рецепты и радуется возможности жить в стране, где доступна растительная диета. Поклонники заметили, что в последнее время звезда стала выглядеть намного лучше, что связали с новым рационом. Артистка отметила, что в любом магазине найдутся продукты для вегетарианцев, а также в больших городах есть рестораны и доставка. Она также похвалила местных предпринимателей, которые развивают такую кухню, используя качественное сырье и пытаясь применять технологии с минимальным вредом для окружающей среды.

В комментариях поклонники поддержали Нюшу в ее начинаниях, а также рассказали о собственном опыте перехода на растительную пищу. Певица отметила, что ей было несложно отказаться от мяса, но напомнила о важности прислушиваться к собственному организму.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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