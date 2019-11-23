Опубликован рейтинг мощнейших суперкомпьютеров мира





Самым мощным суперкомпьютером в мире была признана вычислительная установка Summit, расположенная в американской Национальной лаборатории Ок-Ридж. Ее мощность равняется 148 петафлопсам или квадриллиону вычислений в секунду. Вторая строчка рейтинга также досталась представителю США – суперкомпьютеру Sierra из Ливерморской национальной лаборатории. Тройку лидеров замкнул первый представитель Китая – Sunway TaihuLight из Национального суперкомпьютерного центра.США сохраняет первое место по производительности своих суперкомпьютеров в общих объемах – 37,1%. Китай в этом показателе отстает – 32,3%. При этом стоит отметить, что разрыв в этой категории в последние годы постоянно сокращается. Также важно знать, что США берет вверх в этом вопросе не количеством, а качеством. В ТОП-500 находится лишь 117 американских вычислительных систем, тогда как китайских – 228.Некоторые перемены в рейтинге мощнейших суперкомпьютеров мира произошли из-за выбытия из него Titan, выведенного из эксплуатации в Национальной лаборатории Ок-Ридж. Также в списке лидеров попали вычислительные системы, представляющие Нидерланды, Великобританию, Францию, Японию и Германию.