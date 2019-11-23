Настасья Самбурская не смогла сдержать слез после знакомства со слепой рыжей кошкой

Поклонники знают о трепетном отношении Настасьи Самбурской к животным. Например, недавно певица устроила распродажу личных вещей, а вырученные средства пожертвовала на благотворительность в пользу животных. В своем микроблоге звезда показала слепую рыжую кошку, которой приходится на ощупь исследовать окружающую среду. На опубликованных кадрах кошка запечатлена на кровати актрисы, которая не смогла сдержать слез, рассказывая о питомце.Настасья Самбурская назвала животное ласковым, отзывчивым и постоянно мурчащим. Однако о дальнейшей судьбе кошки не сообщается. Поклонники предполагают, что звезда могла пристроить ее в хорошие руки.