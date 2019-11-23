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Настасья Самбурская не смогла сдержать слез после знакомства со слепой рыжей кошкой

Актриса Настасья Самбурская не смогла сдержать слез после знакомства со слепой рыжей кошкой. Звезда показала животное на своей странице в сети Instagram в режиме Stories.

Поклонники знают о трепетном отношении Настасьи Самбурской к животным. Например, недавно певица устроила распродажу личных вещей, а вырученные средства пожертвовала на благотворительность в пользу животных. В своем микроблоге звезда показала слепую рыжую кошку, которой приходится на ощупь исследовать окружающую среду. На опубликованных кадрах кошка запечатлена на кровати актрисы, которая не смогла сдержать слез, рассказывая о питомце.

Настасья Самбурская назвала животное ласковым, отзывчивым и постоянно мурчащим. Однако о дальнейшей судьбе кошки не сообщается. Поклонники предполагают, что звезда могла пристроить ее в хорошие руки.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:29

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