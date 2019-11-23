Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда





Принято считать, что из кластеры углистых хондритов являются обломками астероидов, расположенных во внутренней зоне Солнечной системы из первичной материи протопланетного диска. Исследователи из Японии при участии британских и китайских коллег изучили космическое тело Acfer 094, что привело к получению неизвестных ранее подробностей относительно раннего периода развития протопланетного вещества.Ученые уверены, что скопления, похожие на обнаруженные в составе метеорита, уплотнялись до формирования родительского тела, которое развивалось благодаря появлению частиц пыли времени формирования планет в процессе перемещения из наружной зоны Солнечной системы ко внутренним областям. После пересечения астероидом снеговой линии воды лёд внешней зоны астероида стал плавиться, а на его месте сформировались пористые структуры.